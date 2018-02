Feyenoord zakt steeds verder weg: ‘Natuurlijk baart het mij zorgen’

Feyenoord zakt steeds verder weg. Giovanni van Bronckhorst was onaantastbaar in De Kuip, maar die status van de oefenmeester verandert nu in rap tempo. De voormalig topvoetballer kijkt daar niet gek van op. "Ik ben niet anders gewend", zegt Van Bronckhorst in het Algemeen Dagblad.

"Als speler niet en als trainer eigenlijk ook niet. Kritiek is er altijd en druk ook", stelt Van Bronckhorst. "Of de huidige situatie mij zorgen baart? Natuurlijk. Maar het enige dat wij kunnen doen is keihard werken en zorgen dat het vertrouwen terugkeert." Steven Berghuis ziet in dat het voetbal ondermaats is. "Het lijkt soms misschien of we niet willen, omdat we overal te laat zijn", stelt de rechtsbuiten. "Maar we willen allemaal."

"Het klopt bij ons gewoon op dit moment niet. Dat is een vervelende constatering en ik vind het moeilijk om te zeggen, want ik speelde bij Vitesse ook een draak van een wedstrijd. Maar het is wel zo." Berghuis benadrukt dat zijn woorden geen kritiek zijn aan het adres van Van Bronckhorst, die zelf niet te ver vooruit kijkt. "Plek vier vasthouden en eventueel nog om plek drie strijden", zegt de oefenmeester van Feyenoord. "En uiteraard de beker proberen te winnen. Zo is de situatie nu."

Winst in het bekertoernooi zou Van Bronckhorst tot de succesvolste trainer van Feyenoord op nationaal niveau maken, Het dagblad stelt echter dat de vraag wel gerechtvaardigd is of de club uit Rotterdam nog voldoende laat zien om met de huidige technische staf aan seizoen vier te beginnen. Het positiespel is traag en allesbehalve sterk ontwikkeld en Van Bronckhorst heeft zich tot op heden vooral bewezen als een pure manager. Mocht de selectie in de zomer flink veranderen, dan past bij het opbouwen van een nieuwe ploeg 'een echte trainer', zo klinkt het.