‘Faber wees Veldwijk op 30 januari de deur; FC Groningen weigerde’

Lars Veldwijk is door FC Groningen voorlopig teruggezet naar de beloften. De spits zou zondag volgens coach Ernest Faber in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) geweigerd hebben om in te vallen. Veldwijk ontkende zondagavond de woorden van zijn trainer. Volgens de spits was hem niet gevraagd in te vallen.

Volgens de woensdageditie van De Telegraaf kunnen Veldwijk en Faber elkaar 'niet meer luchten of zien' en weet men nu zeker dat ze niets meer voor elkaar kunnen betekenen. De clubleiding van FC Groningen ziet in principe maar één optie: het vertrek van de enkelvoudig Zuid-Afrikaans international.

Niemand weet echter hoe de wind voor Groningen en Veldwijk zal waaien, wanneer Faber ook in de komende duels met VVV-Venlo en NAC Breda geen resultaat haalt. De aanvaller zal bovendien niet zomaar bij de eerste de beste optie vertrekken, nu ook zijn vriendin Monica Geuze zwanger is. In landen als Verenigde Staten, China, Rusland, Noorwegen, Finland, Zweden, Kroatië, Polen en Slowakije is de transfermarkt nog open.

Faber stelde de weigering van Veldwijk extra pijnlijk te vinden omdat het publiek in het Noordlease Stadion hoorbaar weinig begrip had voor het wisselbeleid van de coach. "Het was de bedoeling dat hij erin zou komen", zei Faber zondag tegen FOX Sports. "Maar Lars besloot dat hij niet meer in wilde vallen en ging weer zitten." Veldwijk ontkende dit. "Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet", zo schreef hij op Twitter.

Faber verweet Veldwijk dit seizoen vaak een gebrekkige werkethiek en topsportmentaliteit. De oefenmeester liet de aanvaller volgens het dagblad op 30 januari weten dat hij mocht vertrekken, maar de clubleiding wilde hem behouden en wees meerdere aanbiedingen af. De situatie tussen de twee werd daarna onwerkbaar en de weigering was de druppel. Veldwijk, die nog een contract heeft tot medio 2020, kwam dit seizoen achttien keer in actie voor Groningen, waarvan tien keer als invaller. Eerder speelde hij onder meer voor Excelsior, PEC Zwolle en Nottingham Forest.