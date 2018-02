Weergaloze Hazard geeft Chelsea-fans weer eens reden tot lachen

Chelsea heeft zijn supporters weer eens reden tot lachen gegeven. De formatie van de geplaagde Antonio Conte rekende maandagavond op eigen veld af met degradatiekandidaat West Bromwich Albion (3-0) en won zo voor het eerst sinds 20 januari weer eens een wedstrijd in de Premier League. Eden Hazard was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Chelsea, dat de vierde plaats weer overneemt van Tottenham Hotspur. Het verschil tussen beide teams op de ranglijst bedraagt één punt.

De druk op Chelsea was enorm, nadat de titelverdediger in zijn laatste twee wedstrijden met ruime cijfers had verloren van Bournemouth (0-3) en Watford (4-1). De net pas weer fitte Álvaro Morata ontbrak in de basiself van the Blues, waardoor winteraanwinst Olivier Giroud voor het eerst kon rekenen op een basisplaats. De vorige maand van Arsenal overgekomen Fransman werd in de punt van de aanval ondersteund door Hazard en het duo vond elkaar na 25 minuten voetballen. Hazard kwam op de rand van het strafschopgebied van de bezoekers in balbezit, waarna hij een combinatie aanging met Giroud. De Belg kreeg het leder vervolgens terug van de midvoor, alvorens hij doelman Ben Foster kansloos liet met een schot in de verre hoek: 1-0

Het doelpunt kwam precies op het juiste moment voor Chelsea, daar West Bromwich in de openingsfase zeker niet onderdeed voor de thuisploeg. Het elftal van Alan Pardew was brutaal uit de startblokken geschoten, meer deed zichzelf tekort door niet op voorsprong te komen. Jay Rodriguez schoot uit kansrijke positie naast, terwijl een kopbal van Salomón Rondón voorbij het doel van Thibaut Courtois zeilde. Chelsea kwam bovendien goed weg toen een overduidelijke overtreding van Cesc Fàbregas op Rodriguez niet bestraft werd met een strafschop. Overigens liet West Bromwich zich in de eerste helft ook niet onbetuigd: een schandalige overtreding van Craig Dawson op Davide Zappacosta werd weggewuifd door scheidsrechter Lee Mason. Extra domper in de eerste helft voor the Baggies was het geblesseerd uitvallen van Daniel Sturridge: hij moest zich al na vier minuten laten vervangen.

Het bezoek ging na onderbreking aanvankelijk op dezelfde voet verder. Rondón kreeg al snel aan kans nadat hij Andreas Christensen van zich af had geschud, maar zijn poging werd vervolgens uit het doel gehaald door Courtois. Na een klein uur spelen besloot Conte alsnog Morata te brengen voor Giroud en met de Spanjaard binnen de lijnen stelde Chelsea de overwinning in een tijdsbestek van slechts acht minuten alsnog veilig. Victor Moses zorgde in de 63e minuut voor de 2-0 na een combinatie met Fàbregas, voordat Hazard op zeer fraaie wijze de eindstand bepaalde. De uitblinker trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en besloot vervolgens met een verwoestende uithaal in de korte hoek. Hazard staat inmiddels op 11 doelpunten in 23 competitieoptredens dit seizoen.