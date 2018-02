Pérez hekelt tweet Bergwijn: ‘Zo van: ik heb het helemaal gehaald’

Steven Bergwijn vervulde zaterdag een glansrol voor PSV tegen Sparta Rotterdam. Met twee doelpunten gidste de jonge aanvaller zijn elftal naar een moeizame 1-2 overwinning. Na afloop stuurde hij een tweet de wereld in die verkeerd viel bij analist Kenneth Pérez. Bergwijn schreef simpelweg: 'Zeg niets meer' en volgens Pérez moet hij beter omgaan met kritiek.

"Zo van: ik heb het helemaal gehaald, ik ben binnen", vertelt de Deen bij Natafelen met Kees hoe de tweet op hem over kwam. "De kwetsbaarheid van dit soort spelers. Het verbaast me wel. Kritiek hoort bij voetbal. Er zijn talloze praatprogramma's. Daar moet je toch een beetje boven staan. Helemaal in dit geval." Pérez stipt aan dat Bergwijn al vier jaar selectiespeler van PSV is en dat de buitenspeler dit seizoen nog weinig goede wedstrijden en beslissende momenten had.

"Wees blij dat je dan twee keer iets van je klasse laat zien", aldus de oud-voetballer. "Zaterdag liet hij het eindelijk zien. Ik maak me er een beetje zorgen om dat ze zo kwetsbaar zijn." De andere tafelgasten van het praatprogramma sluiten niet uit dat Bergwijn vanuit het publiek kritisch werd benaderd door een supporter van Sparta. De twintigjarige Amsterdammer was dit seizoen goed voor 5 treffers in 22 competitieduels.