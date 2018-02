Koeman bezocht Vitesse - Feyenoord: ‘Vermoed niet dat hij voor mij kwam’

Bryan Linssen was zondag de grote man aan de kant van Vitesse in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De linksbuiten maakte twee doelpunten en had daarmee een groot aandeel in de 3-1 zege van de Arnhemmers. Linssen blonk uit onder het toeziend oog van Ronald Koeman, maar de Limburger zegt niet de illusie te hebben dat de bondscoach van het Nederlands elftal speciaal voor hem naar Stadion GelreDome was afgereisd.

Koeman werd begin vorige week door de KNVB aangesteld als nieuwe bondscoach. De oefenmeester zag Linssen zondag excelleren. "Nou, ik hoop dat hij zich heeft vermaakt. Het is dan inderdaad een mooi moment om een hoofdrol op te eisen, maar ik heb niet het vermoeden dat hij hier voor mij kwam hoor, haha", lachte de 27-jarige aanvaller na afloop in gesprek met ELF Voetbal.

Linssen maakt desalniettemin een prima seizoen door bij Vitesse, dat hem afgelopen zomer overnam van FC Groningen. "Ik heb inmiddels redelijk wat doelpunten gemaakt. En ook in de Europese wedstrijden gescoord. Ik heb me verder ontwikkeld sinds mijn transfer van FC Groningen. En als team maken we ook stappen", vervolgt hij. Linssen geeft aan dat Vitesse 'soms moeite heeft met tegenstanders die ver inzakken'. "Wij spelen het liefst tegen teams als PSV, Feyenoord, Ajax en AZ, teams die ook vooruit willen voetballen."