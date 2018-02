Kramer ambitieus: ‘Over een paar wedstrijden kun je op plek dertien staan’

Michiel Kramer heeft een kleine twee weken nadat zijn contract bij Feyenoord ontbonden werd een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij Sparta Rotterdam, dat met de 29-jarige spits in de gelederen weg hoopt te komen van de laatste plaats in de Eredivisie. Kramer is vol vertrouwen dat de Kasteelclub degradatie kan ontlopen.

Sparta is met nog elf competitieduels voor de boeg hekkensluiter in de Eredivisie. "Voetballend zit het wel redelijk, alleen de punten zitten nog niet mee", laat de nieuwe aanvalsleider van trainer Dick Advocaat weten via de officiële kanalen. "Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen en dat we de belangrijke punten kunnen gaan pakken. Daar ben ik voor."

Kramer scoorde dit seizoen in de acht competitiewedstrijden die hij speelde voor Feyenoord nog niet. "Eén van mijn kwaliteiten is dat ik doelpunten kan maken", vervolgt hij. "Het gaat er nu om dat we met heel Sparta punten gaan pakken, want we willen in de Eredivisie blijven, dus dat betekent dat je punten moet pakken. Wie er dan scoort, dat maakt dan niet uit, als je de wedstrijden maar binnenhaalt."

Volgens de spits doet Sparta niet veel onder voor andere degradatiekandidaten. Het verschil op de ranglijst met de veilige nummer vijftien NAC Breda bedraagt zes punten. "Het is gelijkwaardig en het kan snel veranderen. Nu sta je onderdaan, maar het kan ook zomaar dat je over een paar wedstrijden op plek dertien of veertien staat. Daar gaan we alles aan doen."