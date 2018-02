Waarom de Chinese bond torenhoge boetes aan clubs gaat opleggen

PEKING - Villarreal maakte 28 dagen geleden bekend dat het contract van Cédric Bakambu was afgekocht. De club wenste de aanvaller in een statement ‘het grootste geluk in zijn verdere sportieve carrière’: “Hasta siempre Bakamgoal.” Ondanks dat Villarreal niet verklapte wie het contract had afgekocht, was het duidelijk dat het om Beijing Sinobo Guoan ging. Toch heeft die vereniging uit China de komst van de international van Congo-Kinshasa nog altijd niet wereldkundig gemaakt.

Door Gijs Freriks

Bakambu traint al weken mee bij het team van trainer Roger Schmidt en maakte op 29 januari in de vriendschappelijke wedstrijd tegen IFK Norrköping (1-1) zijn eerste officieuze doelpunt voor zijn nieuwe werkgever. Waarom heeft Beijing de transfer dan nog steeds niet officieel afgewikkeld? Dat heeft volgens de Chinese media alles te maken met de heffing die de clubs moeten betalen bij inkomende transfers van meer dan 5,77 miljoen euro. Als een speler voor bijvoorbeeld zes miljoen wordt gecontracteerd, dan moet de kopende club ook een bedrag van zes miljoen in een regeringsfonds storten dat is bestemd voor de opleiding van jonge voetballers en de promotie van het Chinese voetbal in het algemeen.

Bakambu’s gelimiteerde transfersom bedroeg veertig miljoen euro, maar door de heffing zou Beijing niet veertig, maar tachtig miljoen kwijt zijn aan de komst van de geboren Fransman. De Keizerlijke Bewakers verzonnen een list: zij lieten niet de club, maar een third party company de transfersom ophoesten. Daardoor was Bakambu formeel transfervrij en kon hij geruisloos de overstap maken naar Beijing. Die kunstgreep schoot in het verkeerde keelgat bij de Chinese bond, die de heffing op ‘kapitale uitgaven’ juist had ingevoerd om dergelijke exorbitante miljoenentransfers te beteugelen. De CFA bracht daarom maandag een statement naar buiten waarin men nieuwe maatregelen aankondigde. Maatregelen die met terugwerkende kracht gelden voor alle transfers vanaf afgelopen zomer:

- Voor een speler die na een contractontbinding met een transfervrije status naar een Chinese club is vertrokken, geldt dat de gelimiteerde transfersom in het contract met zijn ex-werkgever wordt geclassificeerd als een transfersom.

- Voor een speler die op huurbasis, met een optie tot koop, naar een Chinese club is vertrokken, geldt dat de waarde van de koopoptie plus de bijbehorende leenkosten bepalen of er een heffing betaald moet worden of niet.

Met die eerste maatregel doelde de Chinese bond als vanzelfsprekend op de transfer van Bakambu en de tweede maatregel lijkt een direct antwoord te zijn op de overstap van Anthony Modeste van afgelopen zomer. De 29-jarige Fransman liet zich voor twee seizoenen verhuren aan Tianjin Quanjian, tegenover een bedrag van minder dan 5,77 miljoen euro. Daarmee voorkwam Tianjin dus dat men dubbel belast zou worden. In de arbeidsovereenkomst is echter ook een verplichte optie tot koop van 29 miljoen opgenomen, zo meldde BILD. Als die over twee jaar gelicht moet worden, hoopt Tianjin dat de huidige regelgeving door de wispelturige bondsdirecteuren alweer is geschrapt en dat de kosten dus niet dubbel oplopen.

Nu de voetbalbond echter heeft aangekondigd dat het afspreken van een koopoptie al wordt ‘geclassificeerd’ als transfersom, zal Tianjin binnenkort waarschijnlijk een factuur krijgen van zeker zeventig miljoen euro. En Beijing lijkt vanwege Bakambu’s transfer een bedrag van tachtig miljoen te moeten reserveren. Ploegen die de aanslagen van de bond negeren, kunnen rekenen op puntenaftrek. Zo riskeren Beijing en Tianjin volgens de nieuwe richtlijnen allebei vijftien strafpunten. De Super League gaat in maart weer van start en Beijing heeft de 26-jarige Bakambu nog altijd niet ingeschreven voor de competitie. De club lijkt dat te hebben gedaan omdat men eerst wil onderzoeken in hoeverre men onder de heffing van de bond kan uitkomen. Het heeft er echter alle schijn van dat de CFA definitief klaar is met de megadeals.