Kane treft oude bekende: ‘Had tien minuten geen gevoel in mijn been’

Harry Kane gaat dinsdagavond tegen Juventus op zoek naar zijn eerste doelpunt ooit in de knock-outfase van de Champions League. De spits van Tottenham Hotspur was voor de jaarwisseling in vijf groepswedstrijden zesmaal trefzeker en is vastberaden de Engelsen in Turijn een goede uitgangspositie te verschaffen met het oog op het bereiken van de kwartfinales.

Kane beleefde afgelopen weekeinde in de Premier League een uitstekende generale repetitie, door het enige doelpunt van de wedstrijd te maken in de stadsderby tegen Arsenal. "We zijn enthousiast, het is een grote wedstrijd. Dit zijn wedstrijden waar we onderdeel van willen zijn", vertelt hij daags voor het duel met Juventus aan diverse internationale media. Tottenham liet Real Madrid, Borussia Dortmund en APOEL Nicosia in de groepsfase achter zich. "Niet veel mensen hadden verwacht dat we door zouden stoten. We hebben het ongelijk van iedereen bewezen door als eerste te eindigen."

Kane zal dinsdagavond tegen Juventus vermoedelijk tegenover Giorgio Chiellini staan. Hij trof de verdediger in maart 2015 ook al bij een oefeninterland tussen Engeland en Italië. "Een ongelofelijke verdediger", zegt Kane over hem. "Hij ging in mijn eerste wedstrijd voor Engeland als basisspeler in de eerste vijf minuten een duel aan, waarna ik voor tien minuten geen gevoel had in mijn been. Het was een warm welkom voor het internationale voetbal."

Tottenham zal het moeten stellen zonder Toby Alderweireld. De verdediger is inmiddels hersteld van een slepende hamstringblessure, maar manager Mauricio Pochettino zegt geen risico te willen nemen met hem. "Vanaf de eerste dag wilden we een plan creëren om hem te helpen. Hij is 28 en het was een serieuze blessure waar we zorgvuldig mee moesten omgaan. We konden zijn carrière niet op het spel zetten. Natuurlijk vinden we het vervelend voor hem: hij mist wedstrijden tegen Arsenal en in de Champions League. Ik kan me voorstellen dat hij gefrustreerd is", laat de Argentijnse oefenmeester weten.