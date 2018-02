Schwaab: ‘Jullie Nederlanders willen, behalve drie punten, ook goed spel zien’

PSV blijft zijn wedstrijden winnen in de Eredivisie, maar het veldspel van de koploper is niet altijd om over naar huis te schrijven. Daniel Schwaab vindt de kritiek op het voetbal echter niet altijd even terecht. Volgens de verdediger probeert PSV wel degelijk attractief te voetballen en zijn er fases waarin de ploeg ook goed speelt.

"Wij zijn geen Barcelona, dat een wedstrijd van begin tot eind domineert", erkent de Duitser in gesprek met Trouw. De spelers van PSV weten dat er nog veel te verbeteren valt, voegt Schwaab daaraan toe. "Jullie Nederlanders willen, behalve drie punten, ook goed spel zien. Dat mag. Dat is ook onze insteek. Wij proberen elke week attractief spel te laten zien aan het publiek, maar het voornaamste is om wedstrijden te winnen."

"Het is een beetje te kort door de bocht dat we niet goed spelen", vervolgt Schwaab. "Er zijn fases waarin we wel goed spelen en het laten zien, maar we laten ook een andere kant zien. Daar moeten we kritisch op zijn." PSV boekte zaterdag een moeizame 1-2 zege op Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren wonnen hun laatste zeven competitiewedstrijden en hebben een voorsprong van zeven punten op Ajax.