‘Ik wist niet dat Koeman er was, maar op termijn wil ik terugkeren in Oranje’

Sven van Beek staat sinds medio november onafgebroken in de basis van Feyenoord en hoopt zich op termijn in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. De verdediger werd in mei 2015 al eens opgeroepen voor Oranje, maar moest zich afmelden met blessureleed. Tot een interland kwam hij nog nooit. Hoewel Van Beek graag weer wordt opgeroepen, houdt hij zich vooral bezig met de sportieve problemen bij Feyenoord.

Zondag verloren de Rotterdammers met 3-1 van Vitesse. De wedstrijd werd in Arnhem gadegeslagen door Koeman, de trainer die Van Beek liet debuteren bij Feyenoord. "Nee, ik wist niet dat Koeman er was. Weet je, ik focus mij eerst op mijn club en geef elke wedstrijd honderd procent", legt Van Beek uit aan ELF Voetbal. "Ik ben nog niet met Oranje bezig, zeker nu ik net weer een paar maanden speel. Op termijn wil ik er graag weer bij komen, maar of het een voordeel is dat Koeman bondscoach is moet blijken."

Feyenoord verkeert in een sportieve dip. Van Beek vindt het lastig om te verklaren waar het probleem ligt ten opzichte van vorig seizoen. "Ik kan moeilijk over vorig seizoen praten. Ik was er niet bij. Wel op de Coolsingel, maar niet tijdens wedstrijden. Ik weet niet waardoor het contrast zo groot is met vorig seizoen", aldus de jeugdexponent. Het is volgens Van Beek zaak om intern te benoemen wat er beter kan. "En daarbij moeten we elkaar eens flink de waarheid vertellen. We hebben gewoon een brede, goede selectie met kwaliteiten. Iedereen moet goed in de spiegel kijken."