Scheidsrechterskorps ‘staat voor lul’: ‘Nijhuis maakt zijn eigen regels’

Afgelopen weekend was er veel te doen over de optredens van de verschillende scheidsrechters in de Eredivisie. Zo kregen Serdar Gözübüyük, Bas Nijhuis en Danny Makkelie veel kritiek op hun fluiten. Dick Jol en Mario van der Ende constateren dat de arbiters andere maatstaven hanteren en inconsequent fluiten, waardoor spelers, trainers en supporters gefrustreerd raken.

“Kijk, elke scheidsrechter heeft zijn eigen stijl. Daar is op zichzelf helemaal niets mis mee. Maar dit is een heel andere discussie”, aldus Jol in gesprek met het Algemeen Dagblad. De oud-arbiter constateert dat de scheidsrechters binnen hetzelfde korps ‘compleet anders fluiten’. “Dat is niet uit te leggen aan trainers, spelers en publiek."

Jol zegt hij ook van mannelijk voetbal hield, maar dat bij hem een overtreding gewoon een overtreding was. "Het is ook geen discussie die afgelopen weekend is begonnen hè. Nijhuis doet het al jaren anders dan de anderen. Dat kan gewoon niet. Het scheidsrechterskorps staat voor lul zo. Maar erger: het heeft dus ook invloed op de titelrace."

Van der Ende kan zich vinden in de woorden van Jol en stelt dat het een utopie is te denken dat alle scheidsrechters op dezelfde manier fluiten, ook vanwege het kwaliteitsverschil. "Maar het verschil is nu veel te groot. Nijhuis maakt al seizoenen lang zijn eigen regels. De Eredivisie mag geen tombola worden waarbij we elke week weer moeten afwachten hoe de scheidsrechterlijke beslissingen nu weer uitpakken."