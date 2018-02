‘Ik scoorde zeven keer tegen Ajax, maar mocht van familie niet overstappen’

Louis van Gaal beleefde zijn eerste successen als trainer bij Ajax en stond als speler eveneens onder contract bij de Amsterdammers. De toenmalige middenvelder, die het eerste elftal als speler echter nooit zou halen, sloot zich uiteindelijk in 1972 aan bij Ajax, maar had ook al een aantal jaar eerder de overstap kunnen maken van SV De Meer. Zijn familie gooide toen echter roet in het eten.

“Ik ben de jongste van negen kinderen. Al mijn broers voetbalden bij SV De Meer dat toen een rooms-katholieke vereniging was, en mijn zus turnde er. Onze vader nam ons op zondag mee naar het eerste, mijn oudste broer speelde in dat team”, blikt hij terug bij NH Sportcafé. Van Gaal haalde ook het eerste van de club, al had Ajax hem al eerder op de radar staan.

Van Gaal speelde een keer met de B1 van De Meer tegen de B4 van Ajax en maakte daar zoveel indruk dat hij een uitnodiging kreeg om naar Ajax te komen: “We wonnen met 9-1 en ik scoorde zeven keer. Maar ik mocht de overstap niet maken van mijn familie. Ajax was namelijk geen rooms-katholieke club”, legt de oud-trainer van verder onder meer Barcelona, Bayern München, het Nederlands elftal en Manchester United uit.

Van Gaal had al van kinds af aan interesse in Ajax en ging op jonge leeftijd regelmatig kijken bij de Amsterdamse club. Door over een slootje te springen kon hij vaak het stadion binnenglippen zonder daadwerkelijk voor een kaartje te hoeven betalen: “Ik kreeg van mijn moeder een kwartje mee voor Ajax, maar ik hoefde op deze manier geen kaartje te kopen en kon het geld voor iets anders gebruiken.”