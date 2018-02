‘The Pianist’ weigerde Arsenal en Tottenham: ‘Dat is waarom ik niet wilde’

Miralem Pjanic gaat dinsdagavond namens Juventus in actie komen tegen Tottenham Hotspur in het kader van de Champions League. In gesprek met de Daily Telegraph laat de creatieve middenvelder, die sinds de zomer van 2016 actief is bij la Vecchia Signora, weten dat hij kon uitkomen voor de top van de Premier League: "Je wilt namen horen? Ik kon bij Arsenal en Tottenham terecht."

Pjanic geeft aan dat hij in 2012, toen hij speelde bij AS Roma, naar Tottenham kon verkassen, aangezien Luka Modric besloten had White Hart Lane achter zich te laten voor een dienstverband bij Real Madrid. "Er was een mogelijkheid destijds, maar op dat moment vertelde ik ze dat ik gelukkig was waar ik was. Dat is waarom ik niet wilde en ik de deal niet ondertekende."

De 76-voudig international van Bosnië en Herzegovina kon in een eerder stadium ook al tekenen bij Arsenal, namelijk toen hij speelde bij Olympique Lyon. "Maar ik maakte de keuze in mijn hoofd dat het niet verstandig was. Ik besloot om goede redenen me niet aan te sluiten bij een Engelse ploeg." Pjanic maakt ondertussen al jarenlang naam in de Serie A en dat heeft hem enkele bijnamen opgeleverd.

Zo wordt Pjanic onder meer 'The Pianist' genoemd. "Ik houd van die naam", lacht Pjanic. "Ik geloof dat ik zo word genoemd vanwege mijn spel. Het klopt dat ik niet veel scoor, maar als ik wél scoor, zijn de goals prachtig. Het is meer mijn speelstijl. Hoe ik de bal toucheer, hoe ik pass, hoe ik beweeg. Het is een leuke bijnaam. Ik wil dingen bereiken door dingen te doen. Niet met woorden, maar met daden."