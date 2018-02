Van Persie kan Jong Feyenoord in De Kuip niet behoeden voor nederlaag

Robin van Persie is maandagmiddag een dag nadat hij elf minuten meespeelde in het met 3-1 verloren duel tegen Vitesse in actie gekomen bij Jong Feyenoord. De 34-jarige spits verscheen aan de aftrap van de wedstrijd van de Rotterdamse reserves tegen Jong sc Heerenveen, maar slaagde er in het uur dat hij mee mocht doen niet in om zijn stempel te drukken. Feyenoord verloor uiteindelijk met 0-1 van de Friezen.

Trainer Roy Makaay ruimde naast Van Persie ook plaats in voor onder meer Renato Tapia, Jean-Paul Boëtius, Eric Botteghin, Sofyan Amrabat en Kevin Diks. Deze ervaren namen konden echter niet voorkomen dat Feyenoord al snel op achterstand kwam in een bijna lege Kuip. Marco Rojas liet Justin Bijlow al na negen minuten spelen van dichtbij kansloos.

Bij die ene goal bleef het ook, aangezien het Feyenoord niet lukte om het Wouter van der Steen in het Friese doel heel moeilijk te maken. Botteghin en Van Persie kwamen na rust nog het dichtst bij een gelijkmaker, maar wisten het net niet te vinden. Laatstgenoemde moest een halfuur voor tijd plaatsmaken voor Orkun Kökcü.