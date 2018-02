‘Sparta Rotterdam gaat zich versterken met clubloze Kramer’

Sparta Rotterdam gaat zich versterken met Michiel Kramer, zo verzekeren Voetbal International, De Telegraaf en RTV Rijnmond. Maandagochtend werd bekend dat de voormalig spits van Feyenoord meetrainde bij Telstar, maar naar verluidt gaat Kramer zich voor de rest van het seizoen verbinden aan de ploeg van Dick Advocaat. Kramer wordt maandagavond gekeurd door Sparta.

De aanvaller, die zonder club zit nadat zijn contract bij Feyenoord onlangs ontbonden werd, trainde volgens het Haarlems Dagblad mee bij Telstar om zijn conditie op peil houden. De verbintenis van Kramer bij Feyenoord liep tot voor kort komende zomer af, maar de spits maakte zichzelf onmogelijk door in de rust van het bekerduel met Heracles Almelo een broodje kroket op het veld te eten.

Feyenoord Rotterdam staat in de kwartfinales, maar at Michiel Kramer in de rust nu echt wat wij allemaal denken? Geplaatst door voetbalzone op donderdag 21 december 2017

ADO Den Haag, NAC Breda en Bolton Wanderers werden in verband gebracht met Kramer, maar tot een transfer kwam het niet. Recent zou de spits aangeboden zijn bij het Belgische Anderlecht, maar die club bleek niet toe te happen. Sparta Rotterdam was eerder al geïnteresseerd in de diensten van de spits en zou nu dus hebben toegeslagen.

Leo Beenhakker, tijdelijk technisch directeur bij Sparta, laat aan RTV Rijnmond weten dat de club inderdaad van plan is Kramer in te lijven. Beenhakker hoopt de deal maandagavond af te ronden. De 29-jarige Kramer maakte in de zomer van 2015 de overstap van ADO naar Feyenoord en was in zijn eerste contractjaar goed voor veertien competitiegoals.

Na de komst van Nicolai Jörgensen moest hij hoofdzakelijk genoegen nemen met invalbeurten. Sparta presteert dit seizoen ondermaats en is hekkensluiter in de Eredivisie. Met Kramer in de gelederen hoopt Advocaat de weg omhoog in te slaan en degradatie te voorkomen. De Rotterdammers staan momenteel zes punten achter op nummer vijftien NAC Breda en twee punten achter op nummer zeventien FC Twente.