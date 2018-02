Feyenoord komt met blessure-updates en moet Larsson lang missen

De blessure van Sam Larsson lijkt toch ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht. Feyenoord laat maandagmiddag via de officiële kanalen weten dat de Zweed ongeveer vier tot zes weken uit de roulatie is. De aanvaller raakte geblesseerd in het thuisduel met FC Groningen (3-0).

De Rotterdammers geven naast het blessureleed van Larsson ook updates over de kwetsuren van Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste. Eerstgenoemde verdediger moest zondag tegen Vitesse (3-1 verlies) al vroeg het veld verlaten na een trap in het gezicht. Haps liep hierdoor een bloeding op onder zijn ooglid. Later deze week moet blijken wanneer hij weer inzetbaar is.

St. Juste viel in Arnhem uit omdat zijn schouder uit de kom was geschoten. Ook van hem wordt later deze week duidelijk wanneer hij weer kan spelen. Larsson werd de afgelopen twee duels vervangen door Bilal Basacikoglu, maar de aanvaller moet minimaal twee wedstrijden toekijken, na zijn rode kaart in het duel met Vitesse. Naar verwachting gaat Jean-Paul Boëtius nu weer speelminuten maken.