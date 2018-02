Neymar verdedigt Real-aankoop van 45 miljoen: ‘Voetbal is gek geworden’

Vinicius Junior is momenteel het gesprek van de dag in Brazilië. De zeventienjargie aanvaller, die reeds door Real Madrid officieus is vastgelegd voor het bedrag van 45 miljoen euro, wordt momenteel nog verhuurd aan Flamengo en wist afgelopen weekend te scoren tegen rivaal Botafogo. De jongeling juichte nadien op een controversiële manier.

Het toptalent besloot na zijn geslaagde afstandsschot net te doen alsof hij zijn tranen wegpinkte, waarmee hij de tegenstanders en de fans zou hebben geprovoceerd. Het 'huilbaby'-gebaar leverde de speler van Real een gele kaart op van de dienstdoende scheidsrechter, omdat de provocerende handeling niet door de beugel kon.

Vanwege dit soort dingen betaalt Real Madrid C.F. dus 45 miljoen euro voor de nu zeventienjarige Vinicius Júnior! ???? Posted by voetbalzone on Monday, February 12, 2018

Op sociale media in Brazilië was veel te doen om de prent voor de aanvaller en ook Neymar besloot zich te bemoeien met het voorval. "Voetbal is gek geworden", begint de recordaankoop van Paris Saint-Germain op Instagram. "Als je team wint tegen de ploeg van je vriend en je gaat dan juichen, dan maak je blijkbaar een fout. En dan zal je gestraft worden", aldus een cynische Neymar.