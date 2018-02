‘Kane was erg mollig en niet erg atletisch, maar we zaten verkeerd’

Juventus en Tottenham Hotspur staan dinsdagavond tegenover elkaar in het kader van de Champions League. Liam Brady, oud-middenvelder van onder meer Arsenal en Juventus, is momenteel werkzaam bij de jeugdopleiding van the Gunners en verwacht een felle strijd tussen de Europese topclubs: "Het is fifty-fifty wie er doorgaat."

"Of de aanval van Juventus mij overtuigd? Niet helemaal. We hebben het beste wel gezien van Gonzalo Higuaín. Het is moeilijk voor hem om in Europese duels het verschil te maken, hij is te statisch", zegt de Ier in gesprek met Corriere della Sera. "Paulo Dybala, een groot en opkomend talent, is niet langer een verrassing meer voor de tegenstanders."

"Men weet hoe je hem moet bestrijden. Je hebt meer nodig om in Europa te winnen. Harry Kane bijvoorbeeld heeft karakter dat hem drijft om constant beter te worden. Na Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski heb je hem, de cijfers tonen dat aan. En hij is nog maar 24 jaar", aldus Brady, die Kane in een eerder stadium liet gaan bij de jeugdopleiding van Arsenal.

De voormalig voetballer en trainer erkent dat hij een fout heeft gemaakt door Kane, die schittert bij de Londense rivaal, te laten gaan. "Helaas, ik heb hem laten gaan. Hij was erg mollig en niet erg atletisch, maar we zaten verkeerd. Zelfs Tottenham verhuurde hem drie of vier keer aan clubs uit de lagere divisies. Maar hij heeft een geweldig doorzettingsvermogen, hij verdient alles wat hem toekomt."