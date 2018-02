Feyenoord gaat akkoord met schorsingen van Malacia en Basacikoglu

De aanklager van de KNVB heeft Tyrell Malacia en Bilal Basacikoglu een schikkingsvoorstel gedaan van respectievelijk één en drie wedstrijden schorsing waarvan een voorwaardelijk, vanwege hun rode kaarten tijdens het duel met Vitesse afgelopen zondag. Feyenoord gaat de voorstellen accepteren.

De Rotterdammers laten maandag via de officiële kanalen weten dat de voetbalbond geen protesten hoeft te verwachten van de regerend landskampioen. Door de schorsing mist Malacia de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van aankomende zondag. Basacikoglu is naast het duel met Heracles ook niet inzetbaar voor het treffen met PSV, dat een week later plaatsvindt.

Malacia haalde tijdens de verloren wedstrijd met de Arnhemmers (3-1) de doorgebroken Roy Beerens neer en kon voortijdig de kleedkamer opzoeken. Over de rode kaart van de verdediger was weinig commotie, maar de tackle van Basacikoglu deed meer stof opwaaien. De aanvaller ging met twee benen het duel in met Thulani Serero en kreeg rood van scheidsrechter Dennis Higler.

Karim El Ahmadi zei al dat de actie van zijn teamgenoot niet slim was: "In zulke situaties moet je hem voor je houden. Maar ik weet niet of het rood is. Tot dat moment vond ik dat Bilal goed speelde. Hij traint hard, is goed bezig, maar bij dit soort dingen moet hij slimmer zijn", aldus El Ahmadi, die niet met de beschuldigende vinger naar Higler wilde wijzen. "Hij floot hartstikke goed, liet veel doorspelen. Daar houd ik wel van."