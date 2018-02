Real-ster ‘onbetaalbaar’ voor Italianen: ‘Hij is minimaal 222 miljoen waard’

Gareth Bale maakte in de zomer van 2013 de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid voor een bedrag van 101 miljoen euro. Jonathan Barnett, zaakwaarnemer van de aanvaller van de Koninklijke, zegt dat zijn cliënt in de huidige transfermarkt minimaal 222 miljoen euro waard is, net zoveel als Neymar.

De Braziliaan maakte afgelopen zomer de stap van Barcelona naar Paris Saint-Germain voor dat recordbedrag en Barcelona taxeert Bale ook op die geldsom. “Hij is minimaal 222 miljoen euro waard, net als Neymar. Maar Gareth is erg gelukkig bij Real Madrid, hij houdt van Madrid”, zegt Barnett in gesprek met het Italiaanse Tuttosport.

De belangenbehartiger, die naar eigen zeggen een uitstekende relatie onderhoudt met Florentino Pérez, de voorzitter van de Spaanse grootmacht, vindt niet dat Cristiano Ronaldo Real moet verlaten om Bale te laten schitteren bij de Champions League-winnaar: “Voor Gareth is dat niet noodzakelijk, zelfs nu is hij de ster bij Real Madrid.”

Bale werd in de afgelopen transferperiode, net als in de voorgaande jaren, in verband gebracht met een transfer naar een Italiaanse topclub, maar Barnett ziet een overgang naar de Serie A niet snel gebeuren: “Alles kan snel veranderen in het voetbal, je weet nooit. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat een Italiaanse club hem kan betalen.”