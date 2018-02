Van La Parra mengt zich in discussie: ‘Sané en ik lachten er achteraf om’

Dit seizoen is er in de Premier League al veel te doen geweest over enkele schwalbes die de revue zijn gepasseerd, mede ook omdat de Engelse voetbalbond (FA) sinds deze voetbaljaargang spelers achteraf kan bestraffen voor een fopduik. Rajiv van La Parra is blij met de introductie van de nieuwe regel, maar benadrukt dat het foppen van de arbitrage onderdeel uitmaakt van voetbal.

"Het is onderdeel van het spelletje. Nu schorsen ze spelers, een maatregel wat ervoor zorgt dat het gaat stoppen. Het gaat zeker helpen", aldus de aanvaller van Huddersfield Town, geciteerd door The Sun. "Het is goed dat ze spelers kunnen schorsen, dat maakt dingen duidelijk. Maar voor mij persoonlijk is het zo dat er af en toe contacten zijn waardoor ik ga vallen, om mezelf te beschermen."

"Ik heb veel tackles moeten ontwijken, gelukkig spring ik vaak. Als ik gewoon was blijven stilstaan, had ik mijn enkel gebroken. Dat is soms waarom ik snel val. Ik denk nooit: ik ga nu duiken", vervolgt de Nederlander, die eerder dit seizoen enkele duels geschorst was wegens een akkefietje met Leroy Sané tijdens het duel met Manchester City: "Ik sprak daarna met Sané en we lachten er achteraf om. Dit soort dingen gebeuren."

"Het was een kleine duw (op het gezicht, red.). Dit kan gebeuren in het heetst van de strijd. De technische staf legde mij uit dat het rood was, dat het niet mag", aldus Van La Parra, die hoopt zich in de kijker te spelen bij Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach van Oranje: "Maar mijn ambitie voor nu is om met Huddersfield in de Premier League te blijven. En daarna voor een grotere club spelen. De club begrijpt dat ook."