‘Veldwijk moet na spoedoverleg uitkijken naar nieuwe club’

Lars Veldwijk was zondagavond het middelpunt van een relletje en dat lijkt nu verstrekkende gevolgen te hebben voor de aanvaller. Veldwijk weigerde volgens de technische staf van FC Groningen in te vallen tegen ADO Den Haag, iets wat hij zelf later op de avond via Twitter ontkende. Een spoedoverleg tussen de spits en de Trots van het Noorden lijkt maandagochtend echter niet tot een verbetering van de relatie te hebben geleid, aangezien De Telegraaf meldt dat Veldwijk uit mag kijken naar een andere club.

De krant schrijft dat trainer Ernest Faber en de leiding van de club al langer ontevreden zijn over de werkethiek en topsportbeleving van Veldwijk. De aanvaller, die maandagochtend al niet meer meetrainde met de rest van de selectie, moet nu uitkijken naar een buitenlandse transfer om in het restant van het seizoen aan spelen toe te komen. In landen als de Verenigde Staten, Rusland, Zweden, Noorwegen, Finland, Kroatië, Polen en Slowakije is de markt nog open.

Veldwijk kwam dit seizoen tot nu toe tot acht basisplaatsen en tien invalbeurten in de Eredivisie, waarin hij vier keer het net wist te vinden. Het incident in de wedstrijd tegen ADO lijkt nu de druppel te zijn geweest voor FC Groningen, dat Veldwijk afgelopen zomer na zijn overstap van KV Kortrijk voor een kleine vier ton een contract tot medio 2020 liet ondertekenen.

Technisch manager Ron Jans liet zondagavond in gesprek met RTV Noord al weten er een hard hoofd in te hebben dat het nog goed zou komen tussen Faber en Veldwijk: “Dat ligt helemaal aan beide heren. We gaan morgenochtend (maandag, red.) eerst alle partijen horen, maar ik ga er natuurlijk niet vanuit dat Faber dit verzint”, liet de oud-coach van de Groningers toen optekenen.