‘Ramp’ Conte vreest niet: ‘Hij heeft het goed gedaan bij Barcelona’

Antonio Conte heeft het lastig bij Chelsea. De manager van de regerend landskampioen vecht momenteel voor een plek bij de eerste vier van de Premier League en een winst maandagavond bij het duel met West Bromwich Albion is gewenst. De Italiaan gaat naar verluidt Stamford Bridge op korte termijn verlaten en Luis Enrique wordt als opvolger genoemd. Conte maakt zich vooralsnog geen zorgen over een ontslag en prijst de Spanjaard.

“Ik heb met hem gesproken, hij is echt een goed persoon”, wordt Conte geciteerd door Sky Sports. “Ik heb grote bewondering voor Luis Enrique, hij is een fantastische coach. Hij heeft veel doelstellingen behaald en het goed gedaan bij Barcelona en ook met AS Roma. Je ziet bij hem altijd een goedgeorganiseerde ploeg. Ik ben alleen maar lovend over hem, zowel als persoon en als trainer.”

“Onze baan is niet noodzakelijk ‘moeilijk’ te noemen, maar je moet accepteren dat de situatie snel kan veranderen. Een club kan keuzes maken, ook over de manager. Maar ik herhaal: ik ben niet jaloers op andere managers”, aldus Conte, die zegt nog wel wat te kunnen opsteken van managers als het gaat om het eisen van nieuwe spelers. “Ik ben een coach die van een speler met een acht naar een tien kan brengen.”

“Dat is ook mijn taak en hier ben ik ook goed in. Maar ik denk dat ik een ramp ben in het overtuigen van de club om spelers te kopen. In dit aspect kan ik nog verbeteren en kan ik nog veel leren van andere trainers. Ik moet meer met de managers praten die heel goed zijn in het verleiden van hun clubs om geld te spenderen aan topspelers”, aldus Conte, die al meerdere malen heeft aangegeven zijn contract, dat loopt tot medio 2019, te respecteren.