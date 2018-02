Lof voor Van Dijk na fluitconcerten: ‘Hij had duidelijk geen last van zenuwen’

Liverpool won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij Southampton. De ontvangst voor Virgil van Dijk in het St. Mary’s Stadium was niet al te vriendelijk en de verdediger werd getrakteerd op de nodige fluitconcerten. Liverpool-manager Jürgen Klopp is van mening dat Van Dijk ‘fantastisch’ is omgegaan met de vijandige sfeer.

“Hij deed het echt heel goed en ging fantastisch met de situatie om. Voor de wedstrijd hadden we een kort gesprek en ik vroeg aan hem hoe hij zich voelde. Hij antwoordde: Alles gaat goed, baas. Ik wilde hem ook niet zenuwachtig maken terwijl hij dat nog niet was. Maar het was duidelijk dat hij geen last had van zenuwen”, zegt Klopp in gesprek met Sky Sports.

“Het publiek kan het leven van de tegenstander behoorlijk zuur maken, maar Van Dijk had er blijkbaar niet zoveel moeite mee. Ik ben blij dat hij er zo goed mee is omgegaan”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. Klopp was na afloop lovend over Roberto Firmino en Mohamed Salah. “Ik denk dat Harry Kane en Sergio Agüero fantastische spelers zijn, maar dat zijn deze jongens ook. In deze sterke competitie kan je geen derde staan als je geen goede spelers hebt en dit zijn er in ieder geval twee.”