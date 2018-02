‘Hij geeft ons, in vergelijking met Ten Hag, minder taken en opdrachten mee’

FC Utrecht zag trainer Erik ten Hag in januari naar Ajax vertrekken. Jean-Paul de Jong volgde hem op als oefenmeester van de Domstedelingen en de spelers merken dat er onder de nieuwe trainer meer vrijheid is. Onder De Jong verloor FC Utrecht voorlopig nog niet: er werd tweemaal gewonnen en vier keer gelijkgespeeld.

Afgelopen zaterdag won FC Utrecht met 2-1 van PEC Zwolle. “Naar voren toe krijgen we heel veel vrijheid. Ons spelsysteem is na het vertrek van Erik ten Hag niet veranderd, maar er is wel méér ruimte voor variatie. Veel bewegen, zélf keuzes maken, het past denk ik goed bij het type spelers dat we hebben”, zegt Zakaria Labyad in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Jean-Paul geeft ons, in vergelijking met Ten Hag, minder taken en opdrachten mee en dus ook meer vrijheid”, voegt Mark van der Maarel daar aan toe. “Dat is niet negatief naar Erik bedoeld, maar een verandering. In de eerste duels viel er dus een hoop te zien, was het niet altijd hoogstaand. Maar tegen PEC hebben we qua veldspel iets neergezet wat we verder uit moeten bouwen.”