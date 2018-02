Schöne: ‘Hij is ongelooflijk stabiel, dit zal niet aan hem gaan vreten’

Donny van de Beek is dit seizoen in de Eredivisie al goed voor negen doelpunten, maar de middenvelder slaagde er zondag tegen FC Twente niet in om het net te vinden. Van de Beek miste vroeg in de door Ajax met 2-1 gewonnen wedstrijd een uitgelezen mogelijkheid om de, op dat moment, 1-0 voorsprong te verdubbelen en geeft toe dat die misser hem na de gelijkmaker van Adnane Tighadouini nog wel even door het hoofd spookte.

“Ik schoot veel te wild, omdat ik dacht dat er iemand in mijn rug stond. Misschien had ik de bal met mijn wreef moeten trappen in plaats van met mijn binnenkant in de bovenhoek proberen te schieten”, blikt hij terug in gesprek met De Telegraaf. Lasse Schöne neemt zijn ploeggenoot echter niets kwalijk en denkt ook niet dat dit een negatieve impact zal hebben op het spel van Van de Beek.

“Hij is ongelooflijk stabiel, door niemand uit zijn evenwicht te brengen. We hoeven ons ook geen zorgen te maken dat deze gemiste kans aan hem vreet”, legt de Deen uit. Schöne ziet door het tactisch inzicht en loopvermogen van Van de Beek, waardoor hij op het juiste moment in het strafschopgebied op kan duiken, veel overeenkomsten met het spel van de afgelopen zomer vertrokken Davy Klaassen: “En als ze een kans krijgen, zijn ze uiterst koelbloedig. Normaal gesproken dan”, knipoogt de routinier.