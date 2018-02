Transfervrije Kramer houdt deze week conditie op peil bij Telstar

Michiel Kramer traint deze week mee bij SC Telstar, zo weet het Haarlems Dagblad maandagochtend te melden. De spits, die zonder club zit nadat zijn contract bij Feyenoord onlangs ontbonden werd, zal bij de Witte Leeuwen zijn conditie op peil houden. Kramer is nog altijd op zoek naar een nieuwe club.

De verbintenis van Kramer bij Feyenoord liep komende zomer af, maar de spits maakte zichzelf onmogelijk door in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo een broodje kroket op het veld te eten. De jonge Dylan Vente was de spits op dat moment al gepasseerd in de pikorde, waardoor Kramer in januari mocht vertrekken.

Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, Bolton Wanderers en NAC Breda werden in verband gebracht met Kramer, maar tot een winterse transfer kwam het niet. Toen een vertrek niet tot stand kwam, werden beide partijen het eens over de voortijdige ontbinding van het contract. Recent zou de spits aangeboden zijn bij het Belgische Anderlecht, maar die club is nog niet ingegaan op de aanbiedingen van het management van Kramer.