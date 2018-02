‘Ze hebben hier veel mensen opgepakt met valse papieren’

Silvio Diliberto is een van de vele Nederlandse trainers die in het buitenland actief is. Op het tweede niveau in Qatar verdient de zoon van een Italiaanse vader en Nederlandse moeder zijn brood. De 54-jarige trainer werkt bij de club waar Frank en Ronald de Boer hun carrière afsloten, bij Al-Shamal.

Diliberto verwelkomde in januari Wesley Sneijder als landgenoot in Qatar, nadat de middenvelder bij Al-Gharafa ging voetballen, een team dat volgens Diliberto zou kunnen meedraaien in de Eredivisie. “Alleen hier zijn toch andere omstandigheden, je hebt toch met de warmte te maken. Je krijgt er een spelletje van. Het oogt soms wel een beetje tempoloos. De bal gaat in een wat lager tempo rond, er wordt niet altijd even snel drukgezet, maar dat heeft puur met die temperatuur te maken”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone.

De oud-voetballer heeft ervaren dat het niet gemakkelijk is om aan de bak te komen in het Arabische emiraat: “Er zijn hier steeds andere regels van het ministerie. Ze hebben hier veel mensen opgepakt met valse papieren, die gewoon ergens kopietjes van maakten. Niet alleen in de voetballerij, maar ook in de medische branche. Daar zijn zij gewoon veel waakzamer door geworden, en terecht.”