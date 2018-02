‘Als Ronaldo niet gelukkig was geweest, had hij niet meer bij Real gespeeld’

De laatste tijd wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van Cristiano Ronaldo. Zo zou Real Madrid van plan zijn om de Portugees te gaan verkopen en Manchester United en Paris Saint-Germain worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Ploeggenoot Marcelo gelooft echter weinig van deze geruchten.

“Ik denk dat er niet veel waar is van de berichten dat hij niet meer tevreden is in Madrid. Als Ronaldo niet gelukkig was geweest, had hij niet meer bij Real gespeeld”, zegt Marcelo in gesprek met Esporte Interativo. “Hij doet alles om het team te helpen. Cristiano is een hele volwassen speler en heeft een zeer sterk team om zich heen bij Real Madrid.”

“Volgens mij is hij niet ongelukkig. De hele wereld weet waartoe Ronaldo in staat is, kijk maar naar zijn geschiedenis bij de club”, concludeert de verdediger. Voor Real Madrid is het een tegenvallend seizoen en de Champions League lijkt de enige weg om het jaar nog een beetje glans te geven. Om verder te komen in het miljardenbal moet er echter wel afgerekend worden met Paris Saint-Germain.