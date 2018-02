Alderweireld stuurt aan op breuk met Spurs

Steven Defour droeg in de jeugd enkele jaren het shirt van KV Mechelen. De middenvelder van Burnley hoopt in de toekomst nog eens terug te kunnen keren bij zijn oude liefde. (Sporza)

Na AC Milan is ook Internazionale geïnteresseerd in Seko Fofana. De middenvelder werd anderhalf jaar geleden door Udinese overgenomen van Manchester City en zijn contract in Udine loopt nog tot medio 2022. (Diverse Italiaanse media)

De verdediger is het nog altijd niet eens geworden over een nieuw contract bijen ontbreekt in de selectie voor het duel met Juventus. Officieel omdat hij nog niet honderd procent fit is.