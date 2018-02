‘Als Faber hem uit de selectie zet, sta ik daar helemaal achter’

Hoewel Lars Veldwijk ontkent, zou hij aan het einde van de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) geweigerd hebben om in te vallen. Technisch manager Ron Jans gaat maandag in gesprek met de aanvaller en trainer Ernest Faber.

“We gaan morgenochtend (maandag, red.) eerst alle partijen horen, maar ik ga er natuurlijk niet vanuit dat Faber dit verzint”, aldus Jans tegenover RTV Noord. Hij lijkt er echter weinig vertrouwen in te hebben dat het nog goed komt: “Dat ligt helemaal aan beide heren.”

Met verbazing hoor ik dat ik vandaag zou hebben geweigerd om in te vallen voor FC Groningen. Hiervan is echter geen sprake. Mij is vandaag niet gevraagd om in te vallen. Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet. pic.twitter.com/Ck1NCQqW4B — Lars Veldwijk (@LarsVeldwijk) 11 februari 2018

Faber omschreef het gedrag van de 26-jarige Veldwijk eerder al als ‘ontoelaatbaar’: “Het is denk ik heel eenvoudig als je dingen afspreekt. Je laat gewoon je collega's in de steek en dat is respectloos.” De voorzitter van de supportersvereniging, John de Jonge, sluit zich in gesprek met het regionale medium daarbij aan.

“Het kan zijn dat je een meningsverschil hebt met de trainer, maar je gaat eerst voetballen. Na afloop praat je dan met elkaar. Dit is gewoon werkweigering. Als Faber hem uit de selectie zet dan sta ik daar in ieder geval voor de volle honderd procent achter.” Veldwijk speelde tot dusverre twintig wedstrijden voor FC Groningen en daarin scoorde hij vier keer.