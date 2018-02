Van Hanegem kritisch: ‘Die jongen had Van Geel direct moeten verkopen’

Regerend landskampioen Feyenoord maakt een zeer matig seizoen door en liep zondag bij Vitesse al tegen de zesde nederlaag (3-1) van het seizoen aan. Willem van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad bijzonder kritisch op de spelers van de Rotterdammers. Volgens de Kromme is de ‘honger’ verdwenen.

“Om Feyenoord kan ik al lang niet meer lachen”, stelt Van Hanegem, die Sven van Beek, Karim El Ahmadi en Tyrell Malacia nog redelijk vond spelen tegen Vitesse. “De rest was om te huilen. Jens Toornstra nog altijd in de basis in Feyenoord 1, eigenlijk kan het al maanden niet meer. Die jongen had Martin van Geel direct na de titel moeten verkopen, want beter dan vorig seizoen kan hij niet.”

Volgens Van Hanegem is de 'honger' verdwenen en is het spel 'te matig': "Alleen die Malacia, die tackelt bij wijze van spreken de veters uit de schoenen van zijn tegenstander. Dat zou dus wél een speler kunnen zijn op wie Ronald Koeman doelt als hij zegt dat er nog altijd talent is in Nederland.” Feyenoord staat momenteel met 39 punten op de vierde plaats in de Eredivisie.

De 28-jarige Toornstra is aan zijn vierde seizoen bezig bij Feyenoord. Hij kwam voor drieënhalf miljoen euro over van FC Utrecht en won tot dusverre de landstitel, KNVB-Beker en Johan Cruijff Schaal met de Rotterdammers. De viervoudig international van Oranje was in 139 Rotterdamse duels goed voor 34 doelpunten en 29 assists en zijn contract loopt nog door tot de zomer van 2021.