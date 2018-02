‘Of De Bruyne de Ballon d’Or kan winnen? Geen twijfel over mogelijk’

Manchester City was zaterdag met 5-1 te sterk voor Leicester City. Sergio Agüero scoorde vier keer en een andere uitblinker was Kevin De Bruyne, die goed was voor een hattrick aan assists in het Etihad Stadium. Josep Guardiola is vol lof over de 26-jarige aanvallende middenvelder uit België.

De Bruyne staat dit seizoen al op elf treffers en achttien assists over alle competities bezien. Op de vraag of de 58-voudig international ooit de Ballon d’Or kan winnen, antwoordt Guardiola in The Express: “Daar is geen twijfel over mogelijk. Het is niet één wedstrijd, want De Bruyne speelt het hele seizoen al zo, iedere drie dagen”, aldus de manager.

“Als je hem dit seizoen ziet spelen, is het moeilijk om iemand in Europa te vinden die momenteel beter presteert. Maar De Bruyne weet ook dat om daar te komen (de Ballon d’Or winnen, red.), je prijzen, prijzen en nog meer prijzen moet pakken. De Champions League in het bijzonder. Je moet ver komen in dat toernooi, anders word je niet genomineerd.”

De Bruyne leverde sinds zijn debuut voor Werder Bremen in augustus 2012 liefst 77 assists af, eentje meer dan Lionel Messi in dezelfde periode. Manchester City heeft door de 5-1 op Leicester 23 van de 27 Premier League-wedstrijden gewonnen, evenveel zeges als men in het gehele voorgaande seizoen wist te boeken. The Citizens bereiden zich thans voor op de uitwedstrijd in de Champions League tegen FC Basel.