‘Ik weet niet waar hij mee bezig was: hij gaf werkelijk alles aan Ajax’

In navolging van onder anderen Willem van Hanegem is ook Peet Bijen kritisch op Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter leidde zondag het duel tussen Ajax en FC Twente en Bijen, de 23-jarige verdediger van FC Twente, voelt zich benadeeld.

“Ik weet niet waar hij mee bezig was, hij gaf werkelijk alles aan Ajax”, aldus de stopper in gesprek met TC Tubantia. Ajax won in de Johan Cruijff ArenA door een benutte strafschop van Lasse Schöne, die zijn negende doelpunt van het seizoen maakte. Hakim Ziyech had die penalty ‘verdiend’

“Hakim wilde een een-twee aangaan met Klaas-Jan Huntelaar. Hij speelde de bal daarna naar voren en liep tegen me op. Het was absoluut geen penalty, en bovendien was het ook nog eens buiten het strafschopgebied”, aldus Bijen, die met FC Twente nu op de voorlaatste plaats in de Eredivisie staat.

Van Hanegem schreef in zijn column ervan overtuigd te zijn dat PSV de titel wint: “Met een matig elftal slepen ze toch keer op keer de punten binnen, en dat doen ze zonder noemenswaardige hulp van de arbitrage. Dat kunnen ze in Amsterdam toch onmogelijk zeggen? (…)Het was verdorie helemaal geen strafschop. Dat deed Gözübüyük dus helemaal fout”, aldus De Kromme in het Algemeen Dagblad.