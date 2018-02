Schöne sneert naar PSV: ‘Wij proberen tenminste nog te voetballen’

Ajax speelde zondag een matige partij tegen FC Twente, maar boekte wel een 2-1 overwinning. Desondanks bleef het gat met PSV zeven punten bedragen, want de Eindhovenaren maakten geen fout op verplaatsing bij Sparta Rotterdam (1-2). Lasse Schöne vindt desondanks dat Ajax qua veldspel meer lof verdient.

“Nou, wij proberen tenminste te voetballen. Daar zit wel een verschil in”, aldus Schöne in een interview met Metro. “Ik check altijd wel wat ze hebben gedaan, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Bij ons gaan dingen fout omdat we risico nemen in onze opbouw. Dan loop je het gevaar dat het veldspel er niet altijd goed uitziet. We moeten beter, daarvan zijn we ons bewust. En daar werken we ook hard aan.”

Schöne schoot het Ajax van Erik ten Hag naar de overwinning door na een overtreding op Hakim Ziyech vanaf elf meter raak te schieten. Het team van trainer Erik ten Hag gaat volgende week zondag op bezoek bij PEC Zwolle en daarna speelt men tegen ADO Den Haag, Vitesse en sc Heerenveen. De confrontatie met PSV staat voor 15 april op het programma, in het Philips Stadion.