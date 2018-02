‘Basacikoglu en Veldwijk krijgen te horen dat hun carrière erop zit’

Bilal Basacikoglu en Lars Veldwijk hebben geen toekomst meer bij respectievelijk Feyenoord en FC Groningen, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De verslaggever verwacht dat de vleugelaanvaller en de spits aan het einde van het seizoen moeten vertrekken bij hun clubs.

“In de trainerskamers van Giovanni van Bronckhorst en Ernest Faber krijgen Basaçikoglu en Veldwijk vandaag te horen dat hun carrière erop zit bij respectievelijk Feyenoord en FC Groningen”, aldus Driessen. “Om geloofwaardig te blijven naar spelers en achterban kunnen beide clubs en trainers niets anders dan breken met Basaçikoglu en Veldwijk. Ter voorkoming van kapitaalvernietiging met contracten tot medio 2020 zullen Feyenoord en FC Groningen de onvermijdelijke breuk ongetwijfeld passend communiceren.”

Driessen vindt dat Basacikoglu en Veldwijk zich moeten ‘schamen’ voor hun gedrag. De voormalig jeugdinternational van onder meer Jong Turkije kreeg na een tackle op Thulani Serero een rode kaart tegen Vitesse en Veldwijk weigerde volgens Ernest Faber om in te vallen tegen ADO Den Haag, hoewel de enkelvoudig international van Zuid-Afrika dat zelf ontkent, zo liet hij zondagavond weten via een bericht op Twitter en Instagram.

“In Rotterdam houdt ‘Gio’ al jaren om onbegrijpelijke redenen de hand boven het hoofd van Basacikoglu. Hij bleef hem maar invalbeurten gunnen hoewel Bilal deze kansen nooit met twee handen aangreep. Bilal was de blinde vlek van Van Bronckhorst (…) Weigeren in te vallen, is onacceptabel”, zo doelt de journalist op Veldwijk. “Helemaal omdat hij met zo’n actie de houdbaarheid van Faber bij de achterban aantast.”