Lacazette faalt op moment suprême: ‘Misschien is zijn vertrouwen niet top’

Alexandre Lacazette heeft moeite om tot volle wasdom te komen bij Arsenal. De aanvaller begon zaterdag tegen Tottenham Hotspur opnieuw op de bank bij de Londenaren en liet als invaller in de slotfase twee kansen liggen. Arsène Wenger blijft hoe dan ook vertrouwen houden in zijn landgenoot.

“Misschien is zijn zelfvertrouwen niet top omdat hij er een concurrent bij heeft gekregen”, doelt Wenger in de Engelse media op Pierre-Emerick Aubameyang. “Maar hij is oog in oog met de doelman nog altijd een goede doelpuntenmaker. Hij heeft in het verleden ook weleens moeilijke periodes gehad, dus het komt goed. Hij werkt hard op de training en werkt aan zijn afronding. Ik weet niet wat er gebeurde tegen Tottenham. Raakte hij de bal niet goed? Dat kan gebeuren, dat gaat om een fractie van een seconde. Maar hij creëerde wel twee kansen en dat is ook een kwaliteit.”

“Lacazette gaat doelpunten maken. Hij is een doelpuntenmaker en heeft zijn hele carrière al doelpunten gemaakt. Hij zal gaan scoren”, aldus Wenger, die zijn elftal nu moet voorbereiden op de Europa League-wedstrijd van komende donderdag tegen Östersunds FK. De kans is groot dat Lacazette dan in de basis staat, want Aubameyang is niet speelgerechtigd omdat hij eerder dit seizoen al in de Champions League uitkwam voor Borussia Dortmund. Lacaze maakte tot dusverre negen doelpunten voor the Gunners.