Het Elftal v/d Week van Opta: Bergwijn herhaalt prestatie van Depay

Wie waren in de afgelopen Eredivisie-speelronde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? Vitesse is met drie spelers hofleverancier en Sergio Padt onttrok zich aan de matige prestatie van FC Groningen tegen ADO Den Haag.

DM: Sergio Padt (FC Groningen), statistiek: 5 reddingen - Padt had 69 balcontacten tegen ADO Den Haag, het hoogste aantal voor een keeper dit Eredivisieseizoen.

RV: Roland Baas (Heracles Almelo), statistiek: 9 balveroveringen - Heracles hield voor het eerst sinds 28 oktober de nul in een Eredivisieduel.

CV: Nils Röseler (VVV-Venlo), statistiek: 13 uitverdedigende acties - Voor het eerst sinds 1993/94 (toen 8) houdt VVV zeven keer de nul in een Eredivisieseizoen.

CV: Guram Kashia (Vitesse), statistiek: 93% duels gewonnen - De treffer tegen Feyenoord was de twintigste van Kashia voor Vitesse in de Eredivisie.

LV: Angelino (NAC Breda), statistiek: 4 gecreëerde kansen - Angeliño (55) heeft nu al meer doelpogingen voorbereid dan de meest creërende NAC-speler in het laatste Eredivisieseizoen (2014/15, Tighadouini - 51)

CM: Mason Mount (Vitesse), statistiek: 5 succesvolle dribbels - Mount was dit kalenderjaar bij vier Eredivisiegoals in zes wedstrijden betrokken (3 goals, 1 assist).

CM: Kenneth Dougall (Sparta Rotterdam), statistiek: 5 tackles - Dougall was de eerste doelpuntenmaker van Sparta tegen PSV in de Eredivisie sinds Rydell Poepon in 2010.

CM: Fredrik Midtsjö (AZ), statistiek: 108 balcontacten - AZ verloor pas eenmaal met Midtsjø dit Eredivisieseizoen (18 duels), terwijl drie van de vijf duels zonder de middenvelder verloren gingen.

RA: Bryan Linssen (Vitesse), statistiek: 5 schoten op doel - Linssen noteerde tien doelpogingen, sinds Opta Sports deze data bijhoudt (2010/11) haalde een Vitesse-speler nog nooit eerder de dubbele cijfers in een wedstrijd.

CA: Zakaria Labyad (FC Utrecht), statistiek: 3 schoten, 2 gecreëerde kansen - Labyad maakte zijn negende seizoenstreffer, een persoonlijk record.

LA: Steven Bergwijn (PSV), statistiek: 5 doelpogingen - Bergwijn werd de eerste PSV'er met twee doelpunten van buiten de zestien in één Eredivisieduel sinds Memphis Depay op 16 augustus 2014 tegen NAC Breda.