Striemend fluitconcert voor Depay en Tete na derde verliespartij op rij

Olympique Lyon leed vorige week voor het eerst sinds februari 2017 de tweede competitienederlaag op rij en daar is zondag een derde bij gekomen. De nummer vier van de Ligue 1 was niet opgewassen tegen Stade Rennes en verloor in het eigen Groupama Stadion met 0-2. Kenny Tete deed negentig minuten mee en Memphis Depay viel bij het begin van de tweede helft in.

Olympique Lyon kende een dramatische start van de wedstrijd, want binnen vijf minuten stonde het 0-1. Marcelo leek de bal terug te willen koppen op Anthony Lopes, maar Wahbi Khazri pikte die op en liet de doelman met een bekeken schot kansloos: 0-1. Les Gones kregen hierna diverse mogelijkheden om terug te komen, maar onder anderen Bertrand Traoré en Mariano Díaz slaagden er niet in om Tomas Koubek te verschalken. De supporters trakteerden de thuisploeg bij het rustsignaal op een fluitconcert.

Bruno Génésio greep in en bracht Depay en Houssem Aouar binnen de lijnen voor Díaz en Lucas Tousart. De thuisploeg dacht gauw langszij te komen, maar Maxwel Cornet schoot een rebound naast nadat Nabil Fekir op Koubek was gestuit. Traoré, Depay en Fekir kregen hierna halve kansen, maar Koubek hoefde nooit te vissen en zag hoe Stade Rennes in de blessuretijd naar de 0-2 counterde via James Léa Siliki.