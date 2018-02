‘Verbaasde’ Veldwijk: ‘Mij is niet gevraagd om in te vallen’

“Het was de bedoeling dat Veldwijk erin kwam, maar Lars besloot om niet meer in te willen vallen. Dan moet je iemand anders brengen”, zei Ernest Faber zondag na afloop van het duel met ADO Den Haag. Veldwijk stelt echter dat er niets waar is van de berichtgeving en dat hij ‘gewoon’ bereid was om zijn opwachting te maken.

“Met verbazing hoor ik dat ik vandaag zou hebben geweigerd om in te vallen voor FC Groningen. Hiervan is echter geen sprake”, schrijft de enkelvoudig international van Zuid-Afrika op Twitter. “Mij is vandaag niet gevraagd om in te vallen. Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet.”

Faber zei na het duel tegen verslaggever Hans Kraay jr. van FOX Sports dat hij maandag met de directie om de tafel zou gaan om over Veldwijk te praten. "Als spelers niet meer willen, dan…” Hans Kraay jr.: “Dan moeten ze weg bij de club.” Faber: “Dat gaan we op een rustig moment bespreken. Of het nog leuk is om op deze manier door te gaan? Jazeker.”

Veldwijk kwam in de zomer over van KV Kortrijk en speelde tot dusverre twintig wedstrijden voor De Trots van het Noorden, waarin hij goed was voor vier doelpunten en twee assists. Eerder kwam hij uit voor Aalesund, Nottingham Forest, PEC Zwolle, Excelsior, FC Utrecht, FC Dordrecht, FC Volendam, Argon en Legmeervogels. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door. Technisch manager Ron Jans wasoverigens niet bereikbaar voor commentaar.