Uitblinkende Cengiz gidst AS Roma naar comfortabele overwinning

Mede dankzij een uitblinkende Cengiz Ünder heeft AS Roma in eigen huis gedaan wat het moest doen tegen Benevento. De Romeinen wonnen met 5-2 van de hekkensluiter en de Turkse aanvaller nam twee doelpunten en een assist voor zijn rekening. AS Roma passeert Lazio zo op de ranglijst en bezet momenteel de vierde plaats in de Serie A.

Benevento is tot dusver het enige team in de vijf Europese topcompetities dat nog geen enkel punt pakte in een uitwedstrijd. Eerder dit seizoen won AS Roma met 0-4 van de hekkensluiter van de Serie A. De Romeinen wonnen daarnaast de laatste negen wedstrijden tegen promovendi. Toch zorgde Benevento voor een grote verrassing door al vroeg de voorsprong te pakken. Guilherme vond tussen vier verdedigers van AS Roma de ruimte om de schieten en trof via een been van een verdediger uiteindelijk het doel: 0-1.

Via Stephan El Shaarawy en Edin Dzeko creëerde AS Roma direct enkele kansen op de gelijkmaker, die uiteindelijk na 26 minuten spelen viel. Een voorzet van Aleksandar Kolarov bereikte het hoofd van Federico Fazio, die zodoende voor de 1-1 zorgde. El Shaarawy en Kostas Manolas kregen voor rust nog mogelijkheden om de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar Benevento-doelman Christian Puggioni zorgde dat beide ploegen met een gelijke stand gingen rusten.

In het tweede bedrijf stelde AS Roma vervolgens snel orde op zaken. Een voorzet van Cengiz bereikte in de 59e minuut het hoofd van Dzeko, waarna de spits met het hoofd voor de 2-1 zorgde. Kort daarna was de Turkse aanvaller zelf trefzeker, op aangeven van Diego Perotti. Cengiz was een kwartier voor tijd opnieuw de doelpuntenmaker, nadat hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de linkerbovenhoek krulde. Enrico Brignola deed vervolgens nog iets terug namens Benevento, maar dichterbij kwam de hekkensluiter niet meer. In de blessuretijd liep AS Roma nog uit naar 5-2, dankzij een benutte strafschop van Grégoire Defrel.