Valencia is arbitrage dankbaar en passeert Real Madrid

Valencia heeft de derde plaats in LaLiga overgenomen van Real Madrid, al heeft de Koninklijke nog een wedstrijd minder gespeeld. Valencia was zondag in de derby met 3-1 te sterk voor Levante en heeft één punt meer dan Real. Valencia heeft nu drie van de laatste zeven ontmoetingen met Levante in LaLiga gewonnen.

Valencia opende na ruim een kwartier spelen de score: Santi Mina kroop bij een hoekschop voor zijn man en kopte de bal in de verre hoek van doelman Oier. Lang kon de thuisploeg van Marcelino echter niet genieten van die voorsprong, want een minuut later maakte Sergio Postigo er met een volley 1-1 van. Het veldspel van Valencia zag er in de eerste helft goed uit, maar verder dan een poging van Mina tegen de lat kwam de gastheer niet meer.

In de tweede helft wist Valencia alsnog te scoren: Luciano Vietto tikte na 65 minuten van dichtbij binnen nadat Carlos Soler na een fraaie dribbel op de doelman was gestuit. Levante beklaagde zich bij de scheidsrechter omdat die eerder een zuiver kopdoelpunt bij een hoekschop zou hebben afgekeurd, maar Valencia maalde daar niet om. In de slotfase trof Mina nog de paal en maakte Dani Parejo er uit een strafschop 3-1 van.