Veldwijk maakt zich onmogelijk: ‘Dan heb ik liever de jonkies’

Lars Veldwijk weigerde zondag in te vallen bij FC Groningen en lijkt zich daarmee onmogelijk te hebben gemaakt bij trainer Ernest Faber en de directie. Mike te Wierik, de 25-jarige verdediger van de noorderlingen, heeft geen goed woord over voor het gedrag van de 26-jarige aanvaller.

“Ik hoorde dat iemand niet in wilde vallen. Als dat zo is, kan dat natuurlijk niet. Het is niet aan mij om er verder een oordeel over te vellen, maar de club zal vast passende maatregelen treffen. Dit kun je er nu niet bij hebben. Nooit, eigenlijk”, aldus Te Wierik in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

FOTOSPECIAL📸 | Maak je geen zorgen, Lars Veldwijk! Je verkeert in goed gezelschap! 😆 Geplaatst door voetbalzone op zondag 11 februari 2018

Veldwijk zou in de slotfase invallen, maar weigerde en Faber koos er vervolgens voor om Ritsu Doan te laten vervangen door Ajdin Hrustic. “Geef mij maar jonkies die de plaggen uit het veld lopen. Die heb ik liever dan jongens met veel ervaring die er niets aan doen. (…) Uiteindelijk heeft niemand nu meer iets te willen. We zullen moeten. Zo niet, dan val je buiten de boot. We hebben geen tijd meer te verliezen.”

Een deel van de supporters schreeuwde aan het einde van het duel met ADO Den Haag (0-0) om het vertrek van Faber, maar daar schiet de club volgens Te Wierik weinig mee op: “Als Faber weggestuurd wordt, vind ik dat bullshit. Wij zijn als spelers minstens zo verantwoordelijk. De trainer kan vast ook dingen beter doen, maar wij staan op het veld en moeten het uiteindelijk laten zien.”