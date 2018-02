Van Dijk getrakteerd op fluitconcerten: ‘In het begin hoorde ik het een beetje’

Voor Virgil van Dijk stond zondagmiddag een bijzondere wedstrijd op het programma. De verdediger nam het met Liverpool op tegen zijn oude werkgever Southampton en kreeg niet bepaald een warm welkom in het St. Mary’s Stadium. Van Dijk werd bij ieder balcontact uitgefloten door de aanhang van the Saints.

“Het was wel een beetje speciaal natuurlijk. Ik heb er wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen”, zegt Van Dijk in gesprek met Ziggo Sport. Liverpool won in Southampton met 0-2. “In het begin hoorde ik het gefluit een beetje. Maar je bent zo gefocust, dat je het niet meer door hebt. Het enige wat ik kon doen is de focus bewaren en goed voetballen. Dat is denk ik gelukt. Ik ben niet iemand die snel is afgeleid, of niet tegen zenuwen kan.”

Ronald Koeman haalde Van Dijk in 2015 naar Southampton en de twee gaan nu weer samenwerken bij het Nederlands elftal. “Ik heb toevallig met hem gesproken voordat alles bekend werd. Iedereen weet dat ik groot fan ben van de bondscoach”, stelt de verdediger. “Hij heeft me hier ook naartoe gehaald en de kans gegeven om te spelen in de Premier League. Daar ben ik hem voor altijd dankbaar voor. Ik kan niet wachten om weer met hem te werken en hopelijk te komen waar Nederland hoort.”