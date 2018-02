Real kijkt rond bij AZ: ‘Anders dan bij Ajax, Feyenoord en PSV’

Een delegatie van Real Madrid is vorig jaar een aantal keer wezen kijken bij AZ en heeft Alkmaar nu opnieuw aangedaan. De Koninklijke was deze week vijf dagen op bezoek bij AZ om een kijkje te nemen bij de jeugdopleiding.

“Deze trip is het hoofdprogramma van ons opleidingstraject. Waar we voorheen alleen de traditionele top drie bezochten, komen we sinds 2016 ook bij AZ”, aldus Guillermo Zaragoza, assistent-directeur van het masterprogramma van de Real Madrid University, op de website van de nummer drie van de Eredivisie.

De jeugdopleiding van AZ is volgens Zaragoza ‘anders’ dan die van de traditionele top drie: “We waren en zijn enorm onder de indruk van de AZ-visie. De manier van opleiden spreekt heel erg aan: ze breken met de typische Nederlandse kijk op talentontwikkeling. Met veel jonge mensen is men vernieuwend en innovatief bezig. Ik zie daarnaast veel dezelfde gezichten als vorige jaren, deze club gelooft in continuïteit.”

Ook de individuele benadering van spelers vindt Zaragoza indrukwekkend: “In Spanje is het vaak veel algemener. Daar wordt grof gezegd elke speler op dezelfde manier opgeleid. Heel boeiend om te zien dat het er hier bij AZ totaal anders aan toe gaat.”