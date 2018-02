‘Ik denk dat Neymar op een dag voor Real Madrid gaat spelen’

Neymar speelt nog niet eens een heel seizoen bij Paris Saint-Germain en heeft er een vet contract, maar desondanks zou hij ontevreden zijn en schijnt Real Madrid interesse te hebben om hem vast te leggen. Marcelo gaat ervan uit dat zijn landgenoot ooit wel in het Santiago Bernabéu terechtkomt, zo vertelt hij aan Esporte Interativo.

“Ik zou Neymar graag naar Real zien komen en ik denk dat hij perfect in dit team zou passen. Hij is een geweldige speler en geweldige spelers behoren voor Real te spelen. Ik denk dat Neymar op een dag voor Real gaat spelen”, aldus Marcelo, die het woensdag opneemt tegen Neymar. Dan staat namelijk de eerste ontmoeting tussen PSG en Real op het programma in de achtste finale van de Champions League.

De eerste wedstrijd wordt afgewerkt in Madrid en op 6 maart volgt de return in het Parc des Princes. “Ik denk dat dit de wedstrijd in de achtste finale is waarop iedereen zit te wachten. PSG is in vorm en heeft een geweldig team, een uitstekende selectie. Real heeft de geschiedenis en de traditie. Het is een duel waar iedereen naar uitkijkt”, aldus Marcelo.

PSG boekte zaterdag een 0-1 overwinning op Toulouse en Neymar kroonde zich tot matchwinner. Thiago Silva reageerde na afloop op de geruchten over Neymar: “Of hij naar Real gaat? Ik weet het niet, ik kan niet voor hem spreken. We weten dat de pers soms dingen schrijft die niet waar zijn. Maar andere dingen kunnen weer wél waar zijn. Ik weet het niet, ik hoop dat hij bij ons blijft. We hebben nog veel dingen te bereiken hier.”