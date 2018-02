‘Het vertrek van Faber is helemaal niet aan de orde’

De onvrede van de supporters van FC Groningen bereikte zondag zijn hoogtepunt tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag, die in 0-0 eindigde. Een deel van de aanhang riep om het vertrek van trainer Ernest Faber, terwijl er reeds berichten opdoken dat de oefenmeester spoedig zijn biezen kon pakken. Algemeen directeur Hans Nijland verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen.

“Het vertrek van Faber is helemaal niet aan de orde. Dat heeft bij Sparta en FC Twente toch ook niet geholpen?”, zegt Nijland in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Onder meer FOX Sports meldde eerder dat het duo Danny Buijs en Hennie Spijkerman maandag gepresenteerd zal worden in het Noordlease Stadion. Faber vertrekt na dit seizoen sowieso bij FC Groningen, maar volgens Nijland zal hij deze jaargang in ieder geval nog vol maken.

Doelman Sergio Padt ging na afloop van het duel met ADO Den Haag in gesprek met de ontevreden fans van FC Groningen. “Ik kreeg heel veel reacties uit het publiek, dus ik dacht: ik loop er even naartoe om te polsen wat zij ervan vinden. Ik deed het ook om een beetje uit te leggen dat we er alles aan gedaan hebben en nog steeds gáán doen om het seizoen mooi af te sluiten met de trainer”, zegt de sluitpost in gesprek met de NOS.

“Je moet een luisterend oor aan het publiek geven, en dat heb ik gedaan”, vervolgt Padt. FC Groningen bezet momenteel de dertiende plaats in de Eredivisie. “Ik merkte op sommige momenten in de wedstrijd dat de supporters niet achter ons stonden. Wij zijn tot heel mooie dingen in staat als de supporters erachter staan. Op het moment dat het publiek tegen ons is, is dat toch jammer.”