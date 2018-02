Clasie verpest glansrol Vermeer: ‘Dat kun je hem niet kwalijk nemen’

Kenneth Vermeer stopte zondagmiddag in de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Club Brugge een strafschop. Maar door een eigen doelpunt van Jordy Clasie in blessuretijd eindigde het treffen alsnog in een 1-1 gelijkspel. De sluitpost speelde een aanmerkelijk betere wedstrijd dan afgelopen donderdag, toen hij blunderde in het bekerduel met Standard.

“Ik hoefde me aan niemand te bewijzen na afgelopen donderdag. Wanneer ik in het team sta, wil ik gewoon goed presteren en mijn stinkende best doen. Het is uiteindelijk de coach die de beslissing neemt wie er speelt. Ik voel me gewoon goed en ben goed opgevangen door de groep en de club”, zegt Vermeer op de website van Club Brugge. Hij keerde in de wedstrijd tegen Waasland-Beveren een strafschop van Isaac Thelin.

“Voor mij persoonlijk was die gestopte strafschop niet zo belangrijk, maar wel voor het team”, vervolgt de sluitpost, die uiteindelijk gepasseerd werd door ploeggenoot Clasie. De middenvelder wilde bal wegwerken, maar raakte het leer verkeerd. “Ik zag de bal naast gaan en plotseling zag ik Clasie naar de bal toe bewegen. Dat is gewoon een natuurlijke reactie: hij probeert die bal weg te werken en dat kun je hem moeilijk kwalijk nemen. We hadden de wedstrijd daarvoor al moeten beslissen.”

“Achteraf heb ik gehoord dat het schot een halve meter naast zou zijn geweest, maar dat wist ik natuurlijk niet”, zegt Clasie over het eigen doelpunt. “Het maakt dit extra zuur en ik vind het spijtig voor mezelf, mijn ploeggenoten en iedereen die deze club in het hart draagt. Dit komt bijzonder hard aan. Je wint met zijn allen en je verliest met zijn allen, maar toch reken ik mijzelf dit puntenverlies aan.”