Vilhena neemt Basacikoglu niks kwalijk: ‘Hij vertelde dat hij de bal speelde’

Feyenoord kreeg zondagmiddag in Arnhem een nieuwe klap te verwerken. De Rotterdammers verloren met 3-1 van Vitesse en een belangrijk kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart van Bilal Basacikoglu, waarna Bryan Linssen de thuisploeg op voorsprong zette. Tonny Vilhena neemt Basacikoglu niks kwalijk, zo zegt hij tegenover FOX Sports.

“Kan gebeuren... Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar Bilal vertelde me dat hij de bal speelde. Dus ik weet het niet. Ik ben ook geen scheidsrechter”, zegt de middenvelder, die Feyenoord nog wel op voorsprong bracht in Arnhem. Via Guram Kashia en Linssen (tweemaal) kantelde de wedstrijd in het voordeel van Vitesse. “We hebben als team gefaald en niet gespeeld hoe we normaal spelen. Dat is zonde. Als je niet fel bent in de duels, zie je dat het misgaat.”

“Als team kon het beter. We moesten drie punten pakken, maar dat gebeurde niet. De rest van het seizoen? Positief blijven”, concludeert Vilhena. Sven van Beek zegt in gesprek met RTV Rijnmond dat er wel wat moet veranderen bij Feyenoord. “Iedereen moet nu eerst voor zichzelf bepalen wat er misgaat. Dan moeten we met z'n allen bij elkaar komen en elkaar eens flink de waarheid vertellen. We hebben een brede en goede selectie, maar iedereen moet nu eens goed naar zichzelf kijken.”

Volgens de verdediger was er lange tijd niks aan de hand voor de Rotterdammers. “Dan moet je nog twee minuten tot de rust en krijg je een corner tegen, die er veel te makkelijk in gaat. Je geeft ze hoop voor de tweede helft. De tweede helft begonnen we goed en toen konden we de vrije man goed vinden”, stelt Van Beek, die constateert dat Feyenoord na de rode kaart voor Tyrell Malacia beter ging spelen met negen man. “Dan zie je opeens wel de wilskracht en winnen we wel die tweede ballen. We krijgen nog grote kansen, ik ook nog eentje. Maar het viel de andere kant op.”