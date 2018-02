‘In de Eredivisie hoef je maar te blazen en ze gaan al liggen’

Tom Beugelsdijk vocht zondag duels uit met onder anderen Mimoun Mahi en Tom van Weert en vindt dat de aanvallers van FC Groningen wel erg snel naar het gras gingen. De verdediger van ADO Den Haag zegt voor de camera van Omroep West dat hij vaker werd ‘teruggefloten’ dan zijn tegenstanders.

De 27-jarige Beugelsdijk noemt dat ‘jammer’: “De ene scheids fluit iets sneller dan de andere. Dat is het mooie van de mooie Eredivisie. Het mooie is: tegenwoordig laten die gasten zich al vallen als ze een klein tikkie krijgen. Als ik een tik op m'n kin krijg, en daar heb ik er al heel wat van gehad, dan zie jij mij ook niet op de grond liggen.”

“Het is gewoon jammer. Als ik naar andere competities kijk, daar knallen ze er gewoon in. Hier hoef je maar te blazen en ze gaan liggen. Heel irritant. Er was niks aan de hand”, besluit Beugelsdijk. ADO remiseerde met 0-0 in het Noordlease Stadion en staat nu met 23 punten op de dertiende plaats.